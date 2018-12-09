Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Порошенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» рассказал о том, как проходит организация телефонных разговоров главы государства, отвечая на вопрос о попытках президента Украины Петра Порошенко связаться с президентом России Владимиром Путиным.

«Существуют помощники президентов, у которых есть каналы связи… по обычному телефону иногда. Собственно, передается предложение осуществить телефонный разговор. Такое предложение иногда находит понимание, иногда не находит понимания», — сказал Песков.

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Он не стал уточнять, сколько раз помощники украинского лидера пытались договориться о телефонном разговоре.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Путину просьбу об освобождении украинских моряков.