Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» рассказал о том, как проходит организация телефонных разговоров главы государства, отвечая на вопрос о попытках президента Украины Петра Порошенко связаться с президентом России Владимиром Путиным.
«Существуют помощники президентов, у которых есть каналы связи… по обычному телефону иногда. Собственно, передается предложение осуществить телефонный разговор. Такое предложение иногда находит понимание, иногда не находит понимания», — сказал Песков.
Он не стал уточнять, сколько раз помощники украинского лидера пытались договориться о телефонном разговоре.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Путину просьбу об освобождении украинских моряков.