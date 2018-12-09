Пушков: Киев «расширяет границы абсурда», обвиняя Россию в протестах во Франции

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщение Службы безопасности Украины о том, что за протестами во Франции якобы стоит Россия. Свое мнение он написал в твиттере.

Он подчеркнул, что раньше Россию обвиняли только в любых событиях на Украине.

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«Известно: что бы ни случилось на Украине, там во всем обвиняют Россию. Но с недавних пор в Киеве запели новую песню: что бы ни случилось где бы то ни было в мире — протесты во Франции или Брекзит в Британии, в этом тоже виновата Россия. Киев без устали расширяет границы абсурда», — написал Пушков.

Ранее в СБУ заявили, что Россия устраивает насилие за спиной митингующих во Франции.