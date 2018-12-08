Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома

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Президент США Дональд Трамп заявил, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли уйдет со своего поста. Об этом сообщает CBS.

По словам главы государства, Келли уйдет с поста в конце 2018 года. Он подчеркнул, что ценит его работу.

«Мы объявим, кто займет место Джона. Это может быть на временной основе», — сказал Трамп.

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Он добавил, что сделает соответствующее объявление в ближайшие два дня.

Ранее Трамп выдвинул своего кандидата на пост главы Комитета начштабов.