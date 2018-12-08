Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома
Президент США Дональд Трамп заявил, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли уйдет со своего поста. Об этом сообщает CBS.
По словам главы государства, Келли уйдет с поста в конце 2018 года. Он подчеркнул, что ценит его работу.
«Мы объявим, кто займет место Джона. Это может быть на временной основе», — сказал Трамп.
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Он добавил, что сделает соответствующее объявление в ближайшие два дня.
Ранее Трамп выдвинул своего кандидата на пост главы Комитета начштабов.