Поклонская раскритиковала «потерявшего совесть» Порошенко за фото с солдатом с эмблемой СС
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская отреагировала на фотографию президента Украины Петра Порошенко с солдатом с эмблемой СС, передает РИА «Новости».
По ее словам, «вконец потерявший совесть» Порошенко забыл о миллионах людей, которые погибли от эсэсовцев.
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«Пусть, если кишка не тонка, в следующий раз сфотографируется с ветеранами Великой Отечественной войны», — заявила Поклонская.
Она предложила посмотреть, будет ли у украинского лидера на этой фотографии такой же «бравый вид».
Ранее Порошенко опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию, на которой он стоит перед строем украинских десантников, на форме одного из которых видна символика СС.