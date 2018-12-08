Поклонская раскритиковала «потерявшего совесть» Порошенко за фото с солдатом с эмблемой СС

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Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская отреагировала на фотографию президента Украины Петра Порошенко с солдатом с эмблемой СС, передает РИА «Новости».

По ее словам, «вконец потерявший совесть» Порошенко забыл о миллионах людей, которые погибли от эсэсовцев.

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«Пусть, если кишка не тонка, в следующий раз сфотографируется с ветеранами Великой Отечественной войны», — заявила Поклонская.

Она предложила посмотреть, будет ли у украинского лидера на этой фотографии такой же «бравый вид».

Ранее Порошенко опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию, на которой он стоит перед строем украинских десантников, на форме одного из которых видна символика СС.