Эксперт оценил обращенный к единороссам призыв Путина не допускать хамства

Выступление президента Владимира Путина на съезде ЕР было посвящено моральным принципам единороссов, сказал в интервью «Газете.Ru» в субботу член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев.

«Путин отметил, что члены партии как лидеры должны не только обещать, но и делать все то, что они обещают», — констатировал Матвейчев.

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Эксперт заметил, что глава государства призвал тех партийцам, у кого нет конкретных программ деятельности, но которые при этом хотят занимать какие-то важные посты, не баллотироваться на них, пока они не определят конкретный план своих действий на этих постах.

«Путин также подчеркнул, что единороссы должны служить примером россиянам. Они должны быть вежливыми, сдержанными и почаще общаться с людьми», — отметил Матвейчев.

«У Медведева была приветственная короткая речь, в которой были указаны рабочие моменты. В основном вся важная информация была сосредоточена в речи Путина», — резюмировал эксперт.