Трамп заявил, что французы хотят видеть его своим президентом
Президент США Дональд Трамп заявил о желании французов видеть его во главе государства. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
По мнению лидера США, Парижское соглашение оказывает плохое влияние, а французы протестуют и участвуют в демонстрациях, так как не готовы платить большие суммы денег якобы на защиту окружающей среды.
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«[Протестующие] скандируют: «Мы хотим Трампа». Люблю Францию», — заявил Трамп.
Ранее Трамп заявил о несостоятельности идеи европейской армии и напомнил о взносах в НАТО.