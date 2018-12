Пользователи высмеяли заявление Трампа о глупости Тиллерсона

Пользователи твиттера высмеяли высказывание президента США Дональда Трампа о глупости и лени бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона. Об этом сообщает The Independent.

Так, американский комик Маз Джобрани добавил к комментарию американского лидера: «Потому что ты знаешь, каково быть тупым, как пробка...».

Реклама

Еще один комик Энди Киндлер написал: «Вы когда-нибудь задумывались о том, что ваша постоянная потребность в оскорблении других людей является признаком того, что вы сами не уверены в своем интеллекте? Конечно, нет. Ведь вы идиот».

Один из пользователей заметил, что Трамп, который родился «с серебряной ложкой во рту» наверняка знает о том, что такое тяжелый труд.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп назвал Рекса Тиллерсона глупым и ленивым.

Because you know what it's like to be dumb as a rock...