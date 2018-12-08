AP: экс-юрист Трампа получал предложения о «политической синергии» из России

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Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн встречался в 2015 году с россиянином, который предлагал ему «политическую синергию» в ходе предвыборной кампании Трампа, передает Associated Press со ссылкой на федерального специального советника.

Сообщается, что гражданин России также предлагал устроить встречу Трампа, на тот момент кандидата в президенты, и российского лидера Владимира Путина.

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Американские прокуроры в пятницу, 7 декабря, опубликовали новые доказательства контактов союзников Трампа и представителей России. По версии обвинения, Москва намеревалась повлиять на Трампа и его предвыборную кампанию, работая как на его политические устремления, так и на личные деловые интересы.

Как отмечается, допросы свидетелей на этой неделе дали команде спецпрокурора Роберта Мюллера доказательства причастности Трампа к незаконным тайным денежным выплатам и выявили противоречие со словами Трампа о том, что он не имеет никакого отношения к России.

По словам Мюллера, допрос экс-советника США по нацбезопасности Майкла Флинна предоставил прокурорам столько информации, что, по словам Мюллера, ему не нужно отбывать тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что американские прокуроры требуют «значительного» тюремного срока для Коэна.