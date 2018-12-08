Суд в США отклонил просьбу Трампа по нелегалам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/55/12078055/RTX6BTLS-pic905-895x505-80319.jpg">

Апелляционный суд в США отказал администрации американского лидера Дональда Трампа в возобновление действия президентского указа по нелегальным мигрантам. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, речь идет об указе Трампа, который предписывал отказывать в предоставлении убежища в США нелегальным мигрантам.

Реклама

Как отмечается, суд отказался возобновить действия указа из-за того, что он «противоречит законам США».

Ранее СМИ сообщили, что аресты мигрантов на границе США достигли нового пика.