Мюллер обвинил Манафорта в даче ложных показаний по «российскому делу»
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование «российского вмешательства», представил суду детали нарушения сделки со следствием Полом Манафортом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Мюллер, в частности, обвинил Манафорта во лжи при даче показаний и контактах с администрацией США.
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Как отмечается, Мюллер считает, что Манафорт нарушил условия сделки со следствием и обвинения может ее расторгнуть.
Ранее СМИ сообщили, что Мюллер уличил Манафорта во лжи о связях с Украиной