Мюллер обвинил Манафорта в даче ложных показаний по «российскому делу»

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование «российского вмешательства», представил суду детали нарушения сделки со следствием Полом Манафортом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Мюллер, в частности, обвинил Манафорта во лжи при даче показаний и контактах с администрацией США.

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Как отмечается, Мюллер считает, что Манафорт нарушил условия сделки со следствием и обвинения может ее расторгнуть.

Ранее СМИ сообщили, что Мюллер уличил Манафорта во лжи о связях с Украиной