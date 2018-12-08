В США прокуроры требуют «значительного» тюремного срока для Коэна

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В США федеральные прокуроры просят суд приговорить Майкла Коэна, который является бывшим адвокатом президент США Дональда Трампа, к «значительному» тюремному сроку. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, прокуроры, в частности, обвиняют Коэна в «сознательном и преступном поведении».

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Как отмечается, следователи подчеркнули, что совершенные Коэном преступления предусматривают наказание сроком не менее четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Трамп выступил против смягчения наказания Коэну.