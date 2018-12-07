Глава МИД Австрии отложила визит в Россию

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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что не стала отменять визит в Россию из-за скандала с якобы шпионажем в пользу России, а перенесла его на более позднее время, передает РИА «Новости».

При этом Кнайсль не уточнила новую дату визита.

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«Да, он перенесен. Мы намерены поставить на ноги форум «Сочинский диалог», но из-за этого случая со шпионажем я перенесла визит», — сказала Кнайсль.

Бывший полковник вооруженных сил Австрии был задержан по подозрению в том, что он якобы на протяжении 20 лет занимался разведдеятельностью в пользу России. Позднее суд принял решение о его аресте.