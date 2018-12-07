Трамп назвал нового генпрокурора и куратора «российского дела»
Президент США Дональд Трамп сообщил, что назначит на должность генерального прокурора США Уильяма Барра, передает в твиттере агентство Associated Press.
Таким образом, Барр, очевидно, будет куратором «российского дела», которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.
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Уильям Барр уже занимал должность генпрокурора Соединенных Штатов при администрации 41-го президента США Джорджа Буша-старшего в 1992-1993 годах.
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил нынешнего спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» в конфликте интересов.