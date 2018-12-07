Кириенко: ЕР выиграла выборы в сентябре, итоги лучше там, где были честные дискуссии

«Единая Россия» выиграла выборы 9 сентября и ее результаты были выше там, где партийцы не боялись обсуждать с гражданами сложные вопросы, заявил в пятницу первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко на съезде единороссов.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» выиграла сентябрьские выборы, получив в общей сложности 60% мандатов в региональных законодательных собраниях и городских думах.

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«И результаты выборов выше там, где было большее количество встреч и откровенных разговоров, в том числе по такому сложному вопросу, по которому была масса возражений, как пенсионная реформа», - цитирует его ТАСС.

«Но там, где представители партии не боялись, не прятались, открыто шли на разговор, проводили многочасовые, сложные порой встречи, там и доверие людей», - подчеркнул первый замглавы кремлевской администрации.

Он объяснил это тем, что для людей «самое главное - когда с ними говорят честно, их мнение уважают».