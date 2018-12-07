Сторонники ЕР создадут базу реализованных в регионах общественных проектов

Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ), действующий на площадке сторонников партии «Единая Россия», в 2019 году сформирует базу лучших региональных общественных инициатив с целью их распространения по стране, сообщил координатор ЦПГИ, депутат Госдумы Сергей Боярский на дискуссионной площадке «Открытость» в рамках XVIII съезда «Единой России».

«Единая Россия» обладает большим потенциалом поддержки гражданского общества, и наша ключевая задача - стать для общественников самой короткой дорогой к реализации своих инициатив», - цитирует Боярского ТАСС. При этом он отметил, что ЦПГИ не выделяет гранты, напомнив, что этим занимаются президентский фонд и региональные администрации.

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«Одна из форм сопровождения с нашей стороны - помочь общественникам получить эти гранты, - продолжил политик. - При этом для нас принципиально важно продвигать инициативы, направленные на развитие территорий, а также социально ориентированные проекты». «В будущем году мы создадим базу региональных общественных организаций и их успешно реализованных инициатив, которые будут тиражированы на другие субъекты РФ», - подчеркнул парламентарий.

По его словам, база обеспечит системный подход к работе с НКО, позволит общественникам обмениваться опытом и распространять лучшие практики. При этом, как добавил Боярский, база будет доступна для партнеров Центра и организаций, получивших его поддержку.