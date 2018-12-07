Порошенко подали на подпись закон о прекращении дружбы с Россией
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий передал на подпись президенту Украины Петру Порошенко закон, в котором говорится о прекращении действия договора о дружбе с Россией, передает РИА «Новости».
Сам Парубий ранее уже поставил подпись под документом.
Согласно закону «О прекращении действия Договора о дружбе сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» действие документа будет приостановлено с 1 апреля 2019 года.