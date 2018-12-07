Трамп вспомнил об итогах выборов через месяц после голосования

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Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал «фейковые СМИ» и напомнил, что республиканцы одержали победу на промежуточных выборах в сенат Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем твиттере.

В твите президент задался вопросом, упоминают ли «фековые СМИ» о том, что республиканцы одержали верх на выборах в сенат.

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«Все, что я слышу — открытые ко всему демократы одержали победу на выборах в палату представителей [конгресса США]. Но сенат в одиночку одобряет судьей и других», — написал Трамп.

Президент подчеркнул, что республиканская партия на промежуточных выборах одержала «большую» победу.

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах прошли 6 ноября. На них частично переизбирались сенат и палата представителей конгресса США, а также губернаторы некоторых штатов.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрятался в «коконе горечи и обиды» после выборов.