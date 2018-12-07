Трамп вспомнил об итогах выборов через месяц после голосования
Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал «фейковые СМИ» и напомнил, что республиканцы одержали победу на промежуточных выборах в сенат Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем твиттере.
В твите президент задался вопросом, упоминают ли «фековые СМИ» о том, что республиканцы одержали верх на выборах в сенат.
«Все, что я слышу — открытые ко всему демократы одержали победу на выборах в палату представителей [конгресса США]. Но сенат в одиночку одобряет судьей и других», — написал Трамп.
Президент подчеркнул, что республиканская партия на промежуточных выборах одержала «большую» победу.
Промежуточные выборы в Соединенных Штатах прошли 6 ноября. На них частично переизбирались сенат и палата представителей конгресса США, а также губернаторы некоторых штатов.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрятался в «коконе горечи и обиды» после выборов.