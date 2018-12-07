Генассамблея ООН отклонила резолюцию США по исламистскому движению ХАМАС

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Участники Генеральной ассамблеи ООН проголосовали против американской резолюции, которая осуждает палестинское исламистское ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что против документа проголосовали 87 стран, за — 57, а еще 33 страны воздержались. Россия голосовала против резолюции.

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Движение ХАМАС является одной из главных политических сил в секторе Газа. Ряд государств — Израиль, Канада, США, Япония и страны Евросоюза — признали его террористической группировкой, в Египте и Иордании движение запрещено. Россия считает ХАМАС легитимным партнером для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву.

В октябре сообщалось, что Израиль нанес удар по 80 объектам ХАМАС в секторе Газа.