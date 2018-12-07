Генассамблея ООН отклонила резолюцию США по исламистскому движению ХАМАС
Участники Генеральной ассамблеи ООН проголосовали против американской резолюции, которая осуждает палестинское исламистское ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что против документа проголосовали 87 стран, за — 57, а еще 33 страны воздержались. Россия голосовала против резолюции.
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Движение ХАМАС является одной из главных политических сил в секторе Газа. Ряд государств — Израиль, Канада, США, Япония и страны Евросоюза — признали его террористической группировкой, в Египте и Иордании движение запрещено. Россия считает ХАМАС легитимным партнером для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву.
В октябре сообщалось, что Израиль нанес удар по 80 объектам ХАМАС в секторе Газа.