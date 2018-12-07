Спикер Рады подписал закон о разрыве договора о дружбе с Россией

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Андрей Парубий, председатель украинской Верховной рады, поставил свою подпись под законом о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Об этом сообщается на сайте Рады.

Для принятия закона его также должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

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Ранее стало известно, что Верховная рада одобрила принятие закона, предусматривающего прекращение действия Договора о дружбе. Отмечалось, что за него проголосовали 227 депутатов украинского парламента.

Согласно закону «О прекращении действия Договора о дружбе сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» действие документа будет приостановлено с 1 апреля 2019 года.