Спикер Рады подписал закон о разрыве договора о дружбе с Россией
Андрей Парубий, председатель украинской Верховной рады, поставил свою подпись под законом о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Об этом сообщается на сайте Рады.
Для принятия закона его также должен подписать президент Украины Петр Порошенко.
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Ранее стало известно, что Верховная рада одобрила принятие закона, предусматривающего прекращение действия Договора о дружбе. Отмечалось, что за него проголосовали 227 депутатов украинского парламента.
Согласно закону «О прекращении действия Договора о дружбе сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» действие документа будет приостановлено с 1 апреля 2019 года.