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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия прекратила выдавать паспорта украинцам на территории Закарпатской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Венгрия больше не будет выдавать паспорта гражданам Украины.

Он также добавил, что приветствует это решение.

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Однако, Климкин подчеркнул, что Венгрия может попытаться продолжить выдачу паспортов венграм Закарпатья.

Ранее сообщалось, что более 300 украинцев с венгерским паспортом внесены в базу «Миротворец».