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В посольстве России в Лондоне заявили, что власти Великобритании пытаются создать «токсичную атмосферу» вокруг российской дипмиссии. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом в посольстве прокомментировали материал британских СМИ о «деятельности» российских шпионов в Лондоне.

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В димиссии отметили, что подобные публикации свидетельствуют об «обострении шпиономании» в Британии.

Посольство подчеркнуло, что эти материалы публикуются при попустительстве Лондона.

Ранее сообщалось, что посольство России раскритиковало позицию Британии по Украине.