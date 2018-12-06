FT: новый президент Грузии объяснила, почему страна нуждается в большей поддержке Запада

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Грузия нуждается в большей поддержке Запада для того, чтобы защитить свои ценности, пишет избранный президент страны Саломе Зурабишвили в колонке для газеты Financial Times.

Ставшая первой женщиной-президентом Грузии Зурабишвили пишет, что ее избрание является «большим скачком вперед» для страны, однако сам прогресс был завоеван с трудом.

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«В апреле 1991 года Грузия стала первой страной на Кавказе, провозгласившей свою независимость от СССР, — и теперь это будет первая страна на Кавказе, во главе которой будет женщина-президент», — пишет она.

Даже под советским управлением Грузия оставалась «маяком надежды» на демократические свободы, отмечает она. Кроме того, Зурабишвили рассматривает свою победу в качестве победы Европы и Запада. Новоизбранный президент Грузии также подчеркивает, что страна является близким военным союзником Европейского союза и США.

«Однако Россия по-прежнему агрессивно оккупирует одну пятую часть нашего государства, как и с 2008 года. Нам потребуется твердая поддержка Запада для восстановления нашей территориальной целостности с помощью дипломатии», — пишет Зурабишвили.

По ее словам, общество, которое добивалось демократического и прогрессивного общества с западной моделью, должно теперь бороться за эти ценности.

Саломе Зурабишвили вступает в должность президента Грузии 17 декабря.

Ранее сообщалось, что избранный президент Грузии отказалась дружить с Россией.