Главу МВД Украины допросят по делу о покушении на Януковича
Украинская генеральная прокуратура сообщила о том, что планирует допросить министра внутренних дел страны Арсена Авакова по делу о возможном покушении на бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает УНН со ссылкой на источник.
В частности, источник рассказал о том, что повестка уже была направлена Авакову.
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Он не стал уточнять, на какую именно дату назначен допрос Авакова.
Ранее сообщалось, что Янукович не выступил с последним словом в суде.