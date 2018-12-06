Главу МВД Украины допросят по делу о покушении на Януковича

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Украинская генеральная прокуратура сообщила о том, что планирует допросить министра внутренних дел страны Арсена Авакова по делу о возможном покушении на бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает УНН со ссылкой на источник.

В частности, источник рассказал о том, что повестка уже была направлена Авакову.

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Он не стал уточнять, на какую именно дату назначен допрос Авакова.

Ранее сообщалось, что Янукович не выступил с последним словом в суде.