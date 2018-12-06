Глава МИД Японии поделился ожиданиями от мирного договора с Россией

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Власти Японии стремятся к тому, чтобы в мирном договоре с Россией была четко отражена позиция японской стороны, заявил министр иностранных дел страны Таро Коно в ходе заседания комитета по внешней политике и обороне верхней палаты японского парламента, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Я хочу, чтобы это был мирный договор, который четко отражал мысли японской стороны. Японо-российские переговоры — это переговоры двух стран с разными позициями. Переговоры ведутся таким образом, чтобы достичь соглашения, приемлемого для обеих сторон и заключить [договор], преодолев различные трудности», — сказал Коно.

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Таким образом глава японского внешнеполитического ведомства прокомментировал договоренность о том, что он вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым возьмут на себя ответственность за ведение переговорного процесса по мирному договору.

Ранее сообщалось, что Москва и Токио назначили спецпредставителей по мирному договору.