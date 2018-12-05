Посольство России раскритиковало позицию Британии по Украине

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В посольстве России в Лондоне заявили, что власти Великобритании потворствует агрессивному настрою Украины. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Обвиняя Россию в «эскалации в Азовском море», Лондон утаивает тот факт, что украинская сторона 25 ноября нарушила российскую границу», — говорится в сообщении.

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В посольстве также добавили, что Британия искажает обстоятельства инцидента в Керченском проливе.

В дипмиссии подчеркнули, что Лондон потворствует агрессивному настрою Киева.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на предложение Киева по обмену моряков.