NBC: посол Эр-Рияда вернулся в США впервые после убийства Хашукджи

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Посол Саудовской Аравии в Вашингтоне Халид бен Салман, брат наследного принца Мухаммеда бен Салман Аль Сауда, вернулся в США. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, посол вернулся в США для посещения похорон бывшего американского лидера Джорджа Буша-старшего.

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Как отмечается, посол покинул США вскоре после скандала, связанного с убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Ранее сообщалось, что сенаторы США заявили о причастности саудовского принца к убийству Хашукджи.