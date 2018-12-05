NBC: посол Эр-Рияда вернулся в США впервые после убийства Хашукджи
Посол Саудовской Аравии в Вашингтоне Халид бен Салман, брат наследного принца Мухаммеда бен Салман Аль Сауда, вернулся в США. Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, посол вернулся в США для посещения похорон бывшего американского лидера Джорджа Буша-старшего.
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Как отмечается, посол покинул США вскоре после скандала, связанного с убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.
Ранее сообщалось, что сенаторы США заявили о причастности саудовского принца к убийству Хашукджи.