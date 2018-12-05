WP: хаотичность Трампа снова всколыхнула мир

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Эксцентричные и ложные утверждения президента США Дональда Трампа снова всколыхнули мир, пишет The Washington Post.

На этой неделе мировые лидеры, американские конгрессмены и инвесторы еще раз вспомнили, что слова Трампа не всегда можно доверять, отмечает издание.

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Экономическая политика Трампа, похожая на политику битья ремнем, а также соответствующие заявления американского лидера не оставили без ощутимых последствий фондовые рынки на фоне скептицизма по поводу переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Индекс Dow Jones industrial average потерял 799 пунктов, то есть упал на 3,1%, индекс Standard & Poor's упал на 3,2%, а Nasdaq упал на 3,8%.

Мировой рынок требуют последовательности и надежности, но Трамп не может обеспечить ни первого, ни второго, констатирует газета. Вместо этого он делает голословные заявления, которые удивляют не только бизнесменов, конгрессменов, но и некоторых из его близких помощников и советников, пишет WP.

Бывший чиновник из Белого дома объяснил, что Трамп считает свою непредсказуемость и внезапные перемены своим преимуществом, отмечается в материале.