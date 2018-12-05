Посольство США вновь открылось в Сомали спустя 28 лет

Дипломатическое присутствие США в восточноафриканском государстве Сомали вновь возобновилось после закрытия в 1991 году из-за гражданской войны, сообщает ABC News.

Государственный департамент объявил это событие историческим и добавил, что «возвращение посольства станет еще одним шагом дипломатического участия США в Могадишо».

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Это решение было принято, несмотря сохраняющуюся сложную обстановку в стране. Известно, что сомалийское правительство до сих пор продолжает бороться с террористической группой «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в России).

Ранее сообщалось, что в Мехико на стройке посольства США рухнула стена. В результате происшествия погиб человек, а еще шесть получили ранения.

Группировка «Аш-Шабаб» связана с «Исламским государством» (организация запрещена в России) — террористической группировкой, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.