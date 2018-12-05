Матвиенко рассказала, как Россия ответит на новые требования Запада
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва не должна выполнять требования Запада в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, такие требования основаны на «заведомо искаженной» картине произошедшего, а события в Азово-Черноморской акватории никто не стал проверять и анализировать.
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«Я полагаю, что Россия не будет и не должна выполнять требования, которые основаны на абсолютно перевернутой картине произошедшего в Керченском проливе», — подчеркнула Матвиенко.
Ранее Матвиенко назвала инцидент в Керченском проливе «подлой, бессовестной и наглой провокацией».