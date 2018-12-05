Полиция арестовала более 90 итальянских мафиози

Итальянская полиция арестовала более 90 участников группировки «Ндрангета», подозреваемой в совершении преступлений в странах Европы. Об этом сообщает Reuters.

Операция по задержанию проводилась в южном итальянском городе Локри в регионе Калабрия, являющимся центром преступной группировки.

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Ранее аресты также проводились в странах Италии, Германии, Нидерландах и Бельгии в рамках организованного в 2016 году расследования преступлений мафиозной группы «Ндрангета». Ее участники подозреваются в торговле кокаином, отмывании денег, взятничестве и насилии. Полиция сообщает, что расследование и рейды проходят под руководством Евроюста, ответственным за расследования преступлений, совершенных на территориях ЕС.

«Ндрангета» является одной из трех основных преступных групп Италии наряду с «Каморрой», базирующейся в Неаполе, и сицилийской «Коза Ностра».