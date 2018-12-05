Путин объяснил отказ общаться с Порошенко

Президент России Владимир Путин президент Украины Петр Порошенко, 2014 год РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин рассказал, почему игнорирует попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону после украинской провокации в Керченском проливе, передает сРИА «Новости».

Он объяснил это тем, что не хочет участвовать в избирательной кампании украинского президента.

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«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — сказал Путин.

Глава государства считает, что Порошенко создал кризисную ситуации в Керченском проливе, чтобы возложить ответственность на Россию и «продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

Ранее Порошенко пожаловался Франции на отказ Путина говорить по телефону.