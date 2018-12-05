В Госдуме пообещали зеркальные меры на высылку российского дипломата

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Член комитета Госдумы Антон Морозов прокомментировал высылку российского дипломата из Словакии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва примет соответствующие меры.

«Ответ всегда зеркальный в таких ситуациях. Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать», — заявил Морозов.

Ранее сообщалось, что Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже.