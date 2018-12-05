В Госдуме пообещали зеркальные меры на высылку российского дипломата
Член комитета Госдумы Антон Морозов прокомментировал высылку российского дипломата из Словакии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Москва примет соответствующие меры.
«Ответ всегда зеркальный в таких ситуациях. Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать», — заявил Морозов.
Ранее сообщалось, что Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже.