Послы стран ЕС согласовали санкции из-за выборов в Донбассе

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Послы стран ЕС согласовали расширение санкционного списка в отношении девяти человек, которых Евросоюз считает ответственными за организацию выборов в Донбассе 11 ноября, передает РИА «Новости».

«Послы согласовали ограничительные меры в отношении девяти физических лиц, которые ответственны за так называемые выборы на востоке Украины», — сообщил источник в структурах ЕС.

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Отмечается, что решение было принято на заседании подготовительного комитета постпредов стран ЕС, в повестке которого указан пункт об «ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, новые списки, принятие решений».

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что на фоне критики выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР И ДНР) никто не выступил с осуждением убийств, которые произошли на этих территориях.