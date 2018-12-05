Кремль прокомментировал материалы расследования по «российскому делу» в США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доступные для общественности материалы по расследованию специального прокурора США Роберта Мюллера по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы, передает РИА «Новости»

«У нас других забот хватает, поэтому это не является приоритетной темой для нашего внимания, скажу вам откровенно. Мы не знаем, какие там могут быть прорывы», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что доступные для общественности материалы вызывают непонимание и огромное количество вопросов. Песков также отметил, что российская сторона неоднократно проводила примеры абсурдности подобных обвинений.

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