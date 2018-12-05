Захарова тремя словами охарактеризовала запрет Украины на въезд россиянам

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По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой запрет украинских властей на въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет является «абсолютно русофобской инициативой», передает РИА «Новости».

«Мы расцениваем эту абсолютно русофобскую инициативу киевских властей как попытку возвести очередной барьер между народами России и Украины, как стремление навредить людям, простым людям уже на бытовом уровне», — сказала Захарова.

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По ее словам, российская сторона убеждена в том, что украинцы дадут должную оценку действиям руководства страны на будущих выборах президента.

Ранее Захарова объявила о решении по въезду украинцев в Россию.