Захарова прокомментировала новые обвинения России в шпионаже

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы причастности сотрудников посольства России в Гааге к разведывательной деятельности не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

«Естественно, все обвинения без какой-либо фактуры — это догадки, вымыслы, избитые клише. Никаких доказательств, которые можно было бы как-то применить. В общем, все как всегда», — сказала Захарова.

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Она также отметила, что подобные вбросы уже не удивляют российскую сторону и подчеркнула, что официальная Гаага «давно не жалеет усилий и средств» на разрушение отношений с Москвой.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в шпионаже в пользу России австрийского военного арестовали.