Москва призвала Париж обезопасить журналистов во время протестов

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Министерство иностранных дел России призвало Францию обеспечить безопасность журналистов во время протестных акций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Кроме того, российская сторона порекомендовала не злоупотреблять применением силы.

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«Мы призываем официальный Париж воздержаться от чрезмерного употребления силы, и, конечно, не применять силу в принципе в отношении журналистов», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что необходимо осуществлять правоохранительную деятельность, руководствуясь принципами гуманизма.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона поставил новый антирекорд на фоне протестов в Париже.