Захарова раскрыла причины введения военного положения на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/15/12016015/RIAN_5662658.HR-pic905-895x505-43031.jpg">

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что введением военного положения украинские власти хотят скрыть подготовку новой провокации в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Военное положение — это камуфляж, ширма, за которой режим (президента Украины Петра) Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию. Причем все это вновь, как мы предполагаем, будет подаваться как некое очевидное свидетельство так называемой «российской агрессии», — сказала Захарова.

Реклама

По ее словам, новая провокация «будет подаваться как некое очевидное свидетельство так называемой «российской агрессии».

Ранее представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов оценил влияние военного положения на Украине.