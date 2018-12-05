Тимошенко готовит новую конституцию Украины

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая намерена выдвигаться в президенты Украины, готовит новую конституцию страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление она сделала во время встречи со спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.

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«Прошлись по разделам нового курса, подготовленного нашей командой — новая конституция, новый экономический курс, новая стратегия мира и безопасности», — сказала Тимошенко.

Подчеркивается, что политик обратилась к американским партнером за помощью и поддержкой Украине. Кроме того, она призвала их усилить санкции против России.

Выборы президента на Украине пройдут весной 2019 года.

Ранее Тимошенко заподозрила в «искусственности» военное положение на Украине.