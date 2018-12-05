Спикер Рады в письме попросил США ввести санкции против России
Спикер Верховной рады Андрей Парубий написал письмо на имя вице-президента США Майка Пенса, в тексте которого призвал ввести против России новый пакет санкций после задержания моряков украинских ВМС в Азовском море, передает РИА «Новости».
«Парубий от имени украинского парламента призвал сенат США к решительным действиям, в частности, полному выполнению действующих и введению новых санкций против Российской Федерации», — говорится в тексте письма.
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Отмечается, что Парубий, в частности, призвал ввести против России новые энергетические и финансовые санкции.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина ждет от Запада действий после инцидента в Керченском проливе.