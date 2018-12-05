Украина призвала Македонию ввести антироссийские санкции

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Украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала Македонию к введению антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

По ее словам, Москва не стремится выполнять резолюцию парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в отношении украинской стороны. Климпуш-Цинцадзе призвала Македонию поддержать политику европейских стран и ввести санкции против России.

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Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе страна ждет от Запада конкретных действий.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.