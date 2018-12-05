Источник объяснил уход Грызлова с заседания по Донбассу в Минске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/217/7993217/RIAN_02277510.HR.ru-pic905-895x505-73727.jpg">

Российский постпред на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов ушел с заседания контактной группы в Минске, когда выступал представитель Украины Евгений Марчук. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, Грызлов вышел, так как Марчук начал обсуждать тему, не имеющую отношения к минским договоренностям. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник уточнил, что речь шла об инциденте в Керченском проливе.

Реклама

«Представители Киева стремились навязать обсуждение инцидента в Керченском проливе», — сказал Мирошник.

Он добавил, что этот инцидент не относится к темам, обсуждаемым в рамках минского формата.

Ранее Грызлов прокомментировал назначение Марчука в контактную группу по Донбассу.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.