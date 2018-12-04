Помпео пригрозил России «коллективным ответом» за события в Азовском море

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России грозит «коллективный ответ» из-за инцидента с моряками Украины, которые были задержаны в Керченском проливе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы будем готовить коллективный ответ, который продемонстрирует, что поведение России недопустимо», — сказал Помпео.

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Он также потребовал от российской стороны немедленно освободить задержанных украинцев.

Ранее Помпео объявил, когда США приостановят свои обязательства ДРСМД.