Помпео пригрозил России «коллективным ответом» за события в Азовском море
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России грозит «коллективный ответ» из-за инцидента с моряками Украины, которые были задержаны в Керченском проливе, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы будем готовить коллективный ответ, который продемонстрирует, что поведение России недопустимо», — сказал Помпео.
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Он также потребовал от российской стороны немедленно освободить задержанных украинцев.
Ранее Помпео объявил, когда США приостановят свои обязательства ДРСМД.