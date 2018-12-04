СМИ узнали о скорой развязке в США по «российскому делу»

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Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, готовится к завершению расследования, пишет Yahoo News со ссылкой на источники.

Так, прокуроры из команды Мюллера сказали адвокатам защиты, что они «связывают концы с концами» в своем расследовании. Это говорит о том, что в скором времени «российское дело» может подойти к своей кульминации в ближайшие несколько недель, пишет издание со ссылкой на нескольких осведомленных источников.

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Эта информация появилась на этой неделе, в течение которой команда прокуроров должна будет передать документы, в котором будут указаны заключения следователей в отношении «трех самых громких подсудимых».

В частности, 4 декабря должно быть передано в суд заключение в отношении бывшего советника по национальной безопасности Трампа Майкла Флинна, заключения в отношении бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна запланированы на 7 декабря, говорится в материале.

«Нам сообщили, что расследование достигло достаточно зрелой стадии, и что они в основном уже побеседовали со всеми, с кем они хотели побеседовать», — сказал осведомленный источник на условиях анонимности.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс, а также сговор со штабом Трампа.