В Кремле рассказали о «домашней работе» по налаживанию диалога с США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что отношения России и США не складывается, несмотря на то, что обе страны проделали «домашнюю работу». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, неоднократно планы по налаживанию диалога двух стран «переверстывались в последний момент».

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«Диалог не складывается действительно, несмотря на, скажем так, определенные планы, определенную проделанную, так сказать, домашнюю работу с двух сторон», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле выражают сожаление в этой связи.