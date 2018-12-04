В Кремле рассказали о «домашней работе» по налаживанию диалога с США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что отношения России и США не складывается, несмотря на то, что обе страны проделали «домашнюю работу». Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, неоднократно планы по налаживанию диалога двух стран «переверстывались в последний момент».
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«Диалог не складывается действительно, несмотря на, скажем так, определенные планы, определенную проделанную, так сказать, домашнюю работу с двух сторон», — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле выражают сожаление в этой связи.