CNN: Трамп окружил себя лжецами

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Президент США Дональд Трамп окружил себя лжецами, утверждает американский телеканал CNN.

Ранее об этом написал и Шарон Лафраньер в The New York Times, отмечает телеканал. По его словам, именно расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года показало, какое количество лжецов окружает Трампа.

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В частности, он привел следующие примеры: бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн признал ложь в показаниях о связях с Россией, заместитель главы штаба Трампа Рик Гейтс признался во лжи о финансовых сделках на Украине, глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт признался во лжи о бизнесе на Украине, бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн признался в дезинформации перед конгрессом о проекте Trump Tower в Москве.

Как отмечает CNN, это лишь список ранее близких к Трампу людей, которые признали ложь, попав под судебное преследование.

К настоящему времени The Washington Post подсчитала, что сам Трамп более 5 тыс. раз в свои первые 600 дней в Белом доме, озвучил утверждения, которые были либо полностью ложными, либо вводящими в заблуждение, отмечается в материале.