Песков оценил влияние США на протесты во Франции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят влияния Соединенных Штатов на протесты во Франции. Слова пресс-секретаря передает РИА «Новости».
Говоря о событиях во Франции, где прошли крупные акции протеста из-за планов правительства повысить налог на топливо, Песков подчеркнул, что эта ситуация является внутренним делом государства.
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«Нет, я бы не сказал», — сказал Песков, когда его спросили о возможном влиянии США на ход протестных акций.
Ранее издание Le Monde сообщало, что французское правительство не будет повышать налоги на топливо.