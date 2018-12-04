NBC: США проиграли России гонку за Арктику
Американский ледокольный флот не может соперничать с российским из-за устаревших судов и их малого количества. Об этом пишет журналист телеканала NBC News Сабрина Шанкман.
По ее словам, в арктическом флоте США числятся два ледокола — «Полярная звезда», который был построен 40 лет назад, и научное судно «Хили», спущенное на воду в 2000 году. Она рассказала, что «Полярная звезда» уже давно преодолела ожидаемый срок службы и часто ломается.
Она напомнила, что американский ледокольный флот может пополниться еще одним судном только через пять лет, в то время как в арктическом регионе находятся 40 российских кораблей.
«США проигнорировали Арктику. Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль над океаном мы уступим России и Китаю», — цитирует NBC слова депутата Джона Гараменди.
Ранее сообщалось, что США планируют увеличить военное присутствие в Арктике.