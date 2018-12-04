NYT: Манафорт и президент Эквадора обсуждали выдачу Ассанжа США
Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обсуждал с президентом Эквадора Ленином Морено условия выдачи Джулиана Ассанжа, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Уточняется, что такой разговор состоялся в 2017 году.
По данным издания, США предлагали в обмен на Ассанжа «облегчение бремени задолженности» и другие уступки.
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Сообщается, что стороны не пришли к каким-либо договоренностям.
Ранее Роджер Стоун, который является бывшим советником президента США Дональда Трампа, опроверг, что поддерживал связь с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.