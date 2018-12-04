Генсек ООН и принц Саудовской Аравии обсудили убийство Хашукджи

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на полях саммита G20 обсудили дело об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, передает РИА «Новости».

Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

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«Генсек напомнил, что необходимы прозрачность и понятность обстоятельств дела Хашукджи, также как и необходимость несения всей ответственности теми, кто в этом виноват», — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава ЦРУ Джина Хаспел проведет в сенате США брифинг по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.